Ostia l’uomo trovato nel carrello della spesa sarebbe stato torturato

Una scena da incubo scuote Ostia: un uomo trovato agonizzante in un carrello della spesa, torturato e brutalmente picchiato, con segni di torture indicibili. La sua condizione, grave e chocante, solleva domande inquietanti sulla violenza che si cela nel cuore della città. Ora, le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire questa drammatica vicenda e assicurare giustizia. La comunità attende risposte e spera in una pronta soluzione di questo tragico caso.

Ostia, 3 luglio 2025 – L’uomo t rovato in fin di vita in un carrello della spesa a Ostia, con un cartello al collo con su scritto ’”infame” e “stro.” oltre a essere stato picchiato sarebbe stato anche torturato. La vittima avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe, dei pollici e di altre ossa in diverse parti del corpo e subito l’asportazione delle unghie. Il quarantenne è stato trovato in via Mario Ruta a Ostia Nuova, vicino a piazza Gasparri, ma le sevizie le avrebbe subite altrove, in un luogo chiuso. Chi indaga, delegato dalla Procura della Repubblica di Roma, non esclude che il pestaggio e la tortura del 40enne, nato in Brasile, siano legati all’attentato dinamitardo contro la palestra dell’ex campione di pugilato Gianni Di Napoli ( leggi qui ), in via delle Azzorre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

