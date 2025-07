Altobelli convinto | La stagione dell’Inter non è un fallimento ma lascia tante delusioni Il gol di Pio Esposito è da centravanti vero su Calhanoglu…

Alessandro Altobelli non considera la stagione dell’Inter un fallimento, ma riconosce le tante delusioni e si sofferma sul gol di Pio Esposito, autentico esempio di centravanti vero su calci di rigore. Con un occhio rivolto al futuro, l’ex attaccante nerazzurro suggerisce di valorizzare i giovani, mantenendo gli over trenta come Mkhitaryan, Acerbi e De Vrij. Ecco le sue parole, tra analisi e consigli per rilanciare la squadra.

L’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, ha analizzato la stagione appena conclusa dai nerazzurri dando alcuni consigli al club. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli ha detto la sua sul finale di stagione deludente da parte dell’ Inter, prima con Inzaghi e poi con Chivu al Mondiale per Club. IL CONSIGLIO – « Terrei in rosa gli over trenta come Mkhitaryan, Acerbi o De Vrij, ma spazio ai giovani. Li schiererei tutti dall’inizio, o comunque sarei pronto a dargli parecchio spazio. Largo agli Esposito, ai Sucic, ai Luis Henrique, ai Bonny e a quelli che verranno. Solo così l’Inter riuscirà a riscattare una stagione senza trofei ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Altobelli convinto: «La stagione dell’Inter non è un fallimento ma lascia tante delusioni. Il gol di Pio Esposito è da centravanti vero, su Calhanoglu…»

In questa notizia si parla di: altobelli - stagione - inter - convinto

30.6.2025 Stasera #InterFluminense con #Renato allenatore del Flu. Nel 1988-89 lui giocò nella Roma col connazionale #Andrade, per me indimenticabile: in... Vai su Facebook

Altobelli: “Inzaghi merita di restare all’Inter anche se perde la finale. Chi critica sa di mentire”; Altobelli: Pressione sulle spalle del Napoli! L'Inter deve credere allo scudetto, vi dico perchè; Altobelli: Solo il Psg tra noi e il sogno Champions. E sono sicuro che Inzaghi....

Altobelli: «L’Inter riparte dalle delusioni, Lautaro è l’anima della squadra. Finale di Champions? Se solo si fosse giocata prima…» - Le parole di Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, sul finale di stagione negativo dei nerazzurri. Come scrive calcionews24.com

Altobelli: "Fallimento? No, ma la stagione lascia tante delusioni. Ecco da dove deve ripartire l'Inter. Su Calhanoglu, Pio Esposito e Chivu..." - "Terrei in rosa gli over trenta come Mkhitaryan, Acerbi o De Vrij, ma spazio ai giovani. Segnala msn.com