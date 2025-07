Alberi pericolanti a Firenze vigili del fuoco al lavoro tutta la notte dopo la tempesta

Una notte di intensa attività per i vigili del fuoco di Firenze, chiamati a intervenire senza sosta per mettere in sicurezza alberi pericolanti e strutture danneggiate dalla tempesta improvvisa. La furia del vento e dell’acqua ha colpito la città, trasformando un pomeriggio estivo in una sfida che ha richiesto il massimo impegno degli operatori. La situazione rimane critica, ma l’efficienza e il coraggio dei soccorritori sono stati fondamentali per garantire la sicurezza di tutti.

Firenze, 3 luglio 2025 – Una notte intera di lavoro. Il comando dei vigili del fuoco di Firenze è stato attivo tutta la notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, dopo la tempesta di acqua e vento che ha attraversato la città nel pomeriggio del 2, intorno alle 15. Un cambio repentino del meteo. Era stata una mattinata torrida nel capoluogo, poi nel pomeriggio è cambiato tutto. La Regione aveva in tutta fretta prodotto un avviso di allerta gialla anche per Firenze, proprio per questo cambio repentino del tempo che era stato intuito dai meteorologi. E dunque Firenze è stata attraversata da una forte perturbazione.

