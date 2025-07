La crisi del macronismo spingerà la destra francese verso il modello Meloni? Analisi e prospettive d’Oltralpe

La crisi del macronismo sta aprendo la strada a una trasformazione della destra francese, con il Rassemblement National di Marine Le Pen che si avvicina sempre di più al modello Meloni. Il suo voto decisivo contro la mozione di censura dimostra come le alleanze siano in evolve, ma non prive di condizioni. In questo scenario, Jordan Bardella si prepara a un possibile ruolo chiave nelle prossime sfide politiche di Francia.

Il voto del Rassemblement National è stato determinante per respingere la mozione di censura al governo Bayrou presentata dai socialisti; non è, tuttavia, un voto senza condizioni. Jordan Bardella, possibile candidato alla presidenziale del 2027 nel caso in cui venga confermata l’ineleggibilità di Marine Le Pen, chiede una nuova dissoluzione dell’Assemblea Nazionale e propone punti di convergenza con Les Républicans del ministro dell’interno Retailleau e con Horizons dell’ex primo ministro Édouard Philippe. I conti della Francia sono in una situazione catastrofica. Leggi anche Marine Le Pen: "Il successo di Meloni non è una sorpresa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La crisi del “macronismo” spingerà la destra francese verso il modello Meloni? Analisi e prospettive d’Oltralpe

In questa notizia si parla di: crisi - macronismo - spingerà - destra

La crisi del macronismo spingerà la destra francese verso il modello Meloni? Analisi e prospettive d'Oltralpe.