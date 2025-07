Meloni la sicurezza sul lavoro è una priorità del Governo

Giorgia Meloni ribadisce l’impegno del Governo sulla sicurezza sul lavoro, sottolineando come questa sia una priorità assoluta. Con un messaggio video alla presentazione della Relazione annuale dell’Inail, la premier evidenzia i numerosi provvedimenti adottati e il dialogo costruttivo con le parti sociali. La vera sfida è creare ambienti di lavoro più sicuri per tutti, rafforzando la prevenzione e la tutela dei lavoratori.

"Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell'azione di questo Governo e lo testimoniano i tanti provvedimenti che abbiamo adottato fin dall'insediamento". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un videomessaggio alla presentazione della Relazione annuale dell'Inail. "Il nostro scopo- ha detto - è quello di dare vita, anche grazie al dialogo proficuo con le organizzazioni sindacali e con chi ogni giorno si occupa di questi temi, a un piano straordinario di interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro che sia in grado di rafforzare la nostra azione comune e di renderla più incisiva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, la sicurezza sul lavoro è una priorità del Governo

In questa notizia si parla di: sicurezza - meloni - lavoro - priorità

Albania, Meloni: “Allargare Ue anche ai Balcani è un investimento per la sicurezza” - Nel contesto del summit della Comunità Politica Europea a Tirana, Giorgia Meloni ed Edi Rama si riuniranno per discutere l'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani, considerato un investimento cruciale per la sicurezza.

Sicurezza sul lavoro: una priorità che ci riguarda tutti. Oggi la ministra del Lavoro Elvira Calderone ha presentato alla Camera il Piano integrato per la salute e la sicurezza 2025. Una strategia chiara, concreta, che punta a: Formazione e sensibilizzazione Vai su Facebook

Meloni, la sicurezza sul lavoro è una priorità del Governo; Meloni: La sicurezza sul lavoro è una priorità del governo; Lavoro, Meloni: tutela sicurezza è priorità Governo.