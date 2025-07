Pauroso scontro tra auto alle porte di Massa Lombarda | due donne ferite

Un violento scontro tra auto alle porte di Massa Lombarda scuote la comunità questa mattina. Due donne, madre e figlia, sono rimaste ferite in modo serio: quest’ultima è stata trasferita d’urgenza in elicottero al Trauma Center di Cesen con codice di media gravità. Le cause dell’incidente, avvenuto all’incrocio tra via Campazzo e via Nuova, sono ancora in fase di accertamento. La vicenda evidenzia l’importanza della prudenza alla guida e la necessità di approfondimenti.

Massa Lombarda (Ravenna), 3 luglio 2025. E’ due donne ferite, madre e figlia - con quest’ultima che è stata trasportata in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesen a con un codice di media gravità - il bilancio di una paurosa collisione tra due auto avvenuta questa mattina alle porte di Massa Lombarda, all ’intersezione tra via Campazzo e via Nuova. Intorno alle 8, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, un 56enne al volante di una Renault Megan e stava percorrendo condotta da un 56enne che stava percorrendo via Nuova, diretto verso via Bagnarolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pauroso scontro tra auto alle porte di Massa Lombarda: due donne ferite

In questa notizia si parla di: massa - lombarda - auto - porte

Lusa Basket Massa Lombarda chiude seconda e affronta i playoff contro Piacenza - Il Lusa Basket Massa Lombarda termina la seconda fase del campionato al secondo posto, preparando l'attesa sfida nei playoff contro Piacenza.

L'incidente all'incrocio tra via Bagnarolo e via Nuova. I due sono stati trasferiti al Bufalini in codice di media gravità. #massalombarda #cronaca #ndm Vai su Facebook

Pauroso scontro tra auto alle porte di Massa Lombarda: due donne ferite; Massa Lombarda, scontro tra due auto: due feriti; Due auto fuori strada e scontro con scooter.

Pauroso scontro tra auto alle porte di Massa Lombarda: due donne ferite - Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Campazzo e via Nuova. Secondo ilrestodelcarlino.it

Massa Lombarda: brutta carambola tra due auto. Due donne ferite - All’incrocio tra la via Campazzo e la via Nuova a Massa Lombarda questa mattina verso le 8 a causa di una mancata precedenza due auto si sono scontrate finendo nel fosso una sopra l’altra. Riporta ravennawebtv.it