Le riprese dei Cesaroni alla Garbatella cancellano il centro estivo cittadini protestano contro il set

Le riprese della settima stagione di "I Cesaroni" alla Garbatella stanno scatenando polemiche: la trasformazione temporanea della scuola dell'infanzia Coccinella nel liceo Ugo Foscolo sta suscitando proteste tra i cittadini, preoccupati per l’impatto sulla loro comunità. La convivenza tra il glamour delle riprese e la vita quotidiana rischia di accendere nuovi scontri. Ma cosa c’è dietro questa controversia? Scopriamolo insieme.

Dall'11 luglio la scuola dell'infanzia Coccinella in piazza Damiano Sauli diventerà il liceo Ugo Foscolo per le riprese della settima stagione della serie tv "I Cesaroni". I cittadini della Garbatella protestano contro il set. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: riprese - cesaroni - garbatella - cittadini

I Cesaroni “cacciano” i bimbi dal centro estivo e occupano la scuola per le riprese. I genitori: «Siamo furiosi» - ha lasciato genitori, insegnanti e bambini sbalorditi e frustrati. La loro estate si trasforma in un set cinematografico, privandoli di spazi dedicati al divertimento e alla crescita.

I cittadini si aspettavano delle risposte, ma è stato tutto rinviato Vai su Facebook

Le riprese dei Cesaroni alla Garbatella cancellano il centro estivo, cittadini protestano contro il set; “Dopo i parcheggi, i Cesaroni occupano anche la scuola e sfrattano il centro estivo”: genitori…; I Cesaroni fanno infuriare i genitori: “Bambini spostati per le riprese”.

Le riprese dei Cesaroni alla Garbatella cancellano il centro estivo, cittadini protestano contro il set - Dall'11 luglio la scuola dell'infanzia Coccinella in piazza Damiano Sauli diventerà il liceo Ugo Foscolo per le riprese della settima stagione della serie ... Come scrive fanpage.it

“Dopo i parcheggi, i Cesaroni occupano anche la scuola e sfrattano il centro estivo”: genitori della Garbatella furiosi - La produzione della serie tv trasforma la scuola Coccinella nel liceo Foscolo, costringendo i bambini a trasferirsi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it