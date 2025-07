Ict via alla call Aidr per volontari digitali | competenze certificate per cambiare il Paese

La vera rivoluzione digitale parte dai giovani: investire sulle loro competenze è investire sul futuro del Paese. Con questo progetto, la Fondazione Aidr apre le porte a volontari digitali tra i 16 e i 40 anni, offrendo un’opportunità unica di formazione pratica e certificata. Diventa protagonista del cambiamento, acquisisci competenze riconosciute e contribuisci a costruire un’Italia più innovativa. Non perdere questa occasione: il futuro è nelle tue mani!

La Fondazione Aidr ha aperto un avviso pubblico per la selezione di giovani tra i 16 e i 40 anni interessati a svolgere attività di volontariato digitale. Si tratta di un’opportunità concreta per formarsi sul campo, acquisire competenze digitali riconosciute e contribuire attivamente al cambiamento del Paese. ”La vera rivoluzione digitale parte dai giovani: investire sulle loro competenze è investire sul futuro del Paese. Con questo progetto di volontariato digitale offriamo ai ragazzi uno strumento concreto per formarsi, acquisire competenze certificate e diventare protagonisti attivi del cambiamento,” afferma Mauro Nicastri, presidente della fondazione Aidr, nel presentare l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

