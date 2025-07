Meloni | sicurezza lavoro nostra priorità

La sicurezza sul lavoro rappresenta un impegno fondamentale del nostro Governo, come evidenziato dalla Premier Meloni nel suo recente videomessaggio. Con una serie di provvedimenti concreti e un dialogo attivo con le parti sociali, si punta a rafforzare la tutela dei lavoratori e a costruire un futuro più sicuro e sostenibile. È questo il nostro obiettivo: garantire che ogni ambiente lavorativo sia un luogo di crescita e rispetto, promuovendo una cultura della sicurezza diffusa e duratura.

11.20 "Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell'azione di questo Governo e lo testimoniano i tanti provvedimenti che abbiamo adottato fin dall'insediamento". Così la premier Meloni nel videomessaggio alla presentazione della Relazione annuale Inail. "Nostro scopo è dare vita, anche grazie al dialogo con le organizzazioni sindacali e con chi ogni giorno si occupa di questi temi, a un piano straordinario per la salute e la sicurezza sul lavoro che sia in grado di rafforzare e rendere più incisiva la nostra azione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

