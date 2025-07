Marina di Ascea rissa dopo uno scontro tra SUV e Apecar | due feriti

tensione è sfociata in una violenta rissa tra i conducenti, lasciando dietro di sé due feriti e un clima di paura e sconcerto. Un episodio che evidenzia quanto possa essere sottile la linea tra incidente e tragedia, e che invita a riflettere sull'importanza della calma e del rispetto nelle strade. La vicenda di Marina di Ascea si aggiunge alle cronache di un fenomeno sempre più preoccupante: la violenza stradale.

Tensione alle stelle nella serata di ieri a Marina di Ascea, dove un incidente stradale tra un SUV e un’ Apecar ha dato il via a una colluttazione tra i conducenti, con conseguente ferimento di entrambi. Dallo scontro alla lite. L’incidente è avvenuto in via Porta Rosa, quando i due veicoli, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Dopo l’impatto, anziché limitarsi alla constatazione, la situazione è rapidamente degenerata: uno dei due uomini coinvolti avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente l’altro, scatenando in breve una rissa vera e propria. 🔗 Leggi su Zon.it