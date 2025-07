Riforma Pensioni 2026 l’affondo di Marattin | ‘Basta illusioni serve verità su quota 41 e sistema’

La riforma delle pensioni per il 2026 si fa sempre più urgente, con Marattin che denuncia le illusioni e chiede chiarezza su Quota 41 e il sistema previdenziale. Il primo congresso del Partito Liberaldemocratico ha segnato l'inizio di una nuova era politica, puntando su serietà e competenza. Alla guida, un economista che invita l’Italia a cambiare passo: è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti.

Il primo congresso nazionale del Partito Liberaldemocratico si è appena concluso a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, e segna l’ingresso ufficiale sulla scena politica di una nuova formazione che punta tutto sulla serietà delle riforme e sulla competenza. Alla guida del PLD è stato nominato Luigi Marattin, economista ed ex parlamentare, che lancia un messaggio diretto al governo e al Paese: l’Italia ha bisogno di cambiare passo, soprattutto sul fronte delle pensioni. Non sono mancate parole dure nei confronti dell’attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni. «Il governo Meloni è paralizzato – afferma Marattin – ostaggio della sua destra economica, quella che ha fatto cadere Draghi per evitare le riforme e che oggi impedisce all’esecutivo persino di affrontare i nodi più urgenti». 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it