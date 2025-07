The Old Guard 2 | il film con Charlize Theron massacrato dalla critica

Nonostante l’attesa e la presenza di Charlize Theron, protagonista indiscussa, "The Old Guard 2" ha deluso le aspettative della critica, ricevendo recensioni tese e punteggi bassi. Distribuito su Netflix dopo anni di attese, il film si trova sotto una luce critica difficile. Ma cosa ha portato a questa reazione così negativa? Scopriamolo insieme, analizzando punti di forza e debolezza di questa nuova avventura action.

Il sequel action con l'attrice premio Oscar distribuito su Netflix è stato pesantemente bocciato dalla critica specializzata. The Old Guard 2, dopo anni di rinvii, conferme e smentite, è finalmente stato distribuito su Netflix, a cinque anni di distanza dall'uscita del primo capitolo di successo. Tuttavia, la critica non è stata affatto clemente con il film, che finora ha accumulato un punteggio di 47 su Metacritic e un pessimo 32% su Rotten Tomatoes. Il successo del primo film e la bocciatura per The Old Guard 2 Il primo The Old Guard di Gina Prince-Bythewood fu un successo a sorpresa nei primi mesi della pandemia e aveva tutti gli ingredienti per fare bene: un budget di medio livello, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Old Guard 2: il film con Charlize Theron massacrato dalla critica

In questa notizia si parla di: guard - film - critica - charlize

The Old Guard 2, Uma Thurman ragiona su un possibile terzo film del franchise Netflix - Une Thurman, protagonista indimenticabile di The Old Guard 2, si interroga sul futuro del franchise Netflix: un terzo film potrebbe davvero essere alle porte? La sua risposta aperta e coinvolgente fa sognare i fan, lasciando intendere che una nuova avventura potrebbe essere dietro l’angolo.

Scoprite con quali voti ha esordito il sequel di The Old Guard con Charlize Theron sulla piattaforma di aggregazione di recensioni. https://cinema.everyeye.it/notizie/the-old-guard-2-esordio-disastroso-rotten-tomatoes-sequel-netflix-811511.html?utm_mediu Vai su Facebook

The Old Guard 2: il film con Charlize Theron massacrato dalla critica; The Old Guard 2, con Charlize Theron e Luca Marinelli, è tra il peggio che può offrire Netflix; The Old Guard 2: recensione di un sequel che supera l'originale.

The Old Guard 2: il film con Charlize Theron massacrato dalla critica - The Old Guard 2, dopo anni di rinvii, conferme e smentite, è finalmente stato distribuito su Netflix, a cinque anni di distanza dall'uscita del primo capitolo di successo. Secondo msn.com

Charlize Theron e il futuro di The Old Guard: un sequel inaspettato su Netflix - "The Old Guard 2", diretto da Victoria Mahoney e con Charlize Theron, esplora nuove sfide per Andy e il suo gruppo di immortali, lasciando aperte possibilità per un futuro sequel. Segnala ecodelcinema.com