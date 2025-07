Kate Middleton torna a parlare del cancro | cosa ha detto tutti in lacrime

Kate Middleton torna a parlare del cancro, toccando il cuore di tutti con parole di coraggio e vulnerabilità. La principessa del Galles ha condiviso la sua esperienza con la chemioterapia, rivelando le difficoltà di mantenere un’immagine di forza in un percorso così difficile. “Tutti si aspettano che tu stia meglio, ma non è così”, ha ammesso, sottolineando che il vero cammino di guarigione continua anche dopo le sfide…

Kate Middleton ha rotto il silenzio sulla sua lotta contro la malattia, aprendo il cuore ai sudditi su quanto sia stato difficile affrontare il percorso di cura. La principessa del Galles ha parlato della sua esperienza con la chemioterapia, descrivendo la pressione di dover sembrare sempre "combattiva". "Tutti si aspettano che tu stia meglio, ma non è così", ha rivelato, sottolineando che il vero cammino di guarigione continua anche dopo le terapie. Leggi anche: Affonda traghetto con decine di persone a bordo: ci sono morti L'importanza del supporto psicologico durante la malattia. Durante un recente incontro presso il RHS Wellbeing Garden, Kate ha discusso dell'importanza del supporto psicologico durante la malattia.

