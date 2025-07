Inter nuovo agente e addio Dumfries | pagano subito la clausola

L’Inter si prepara a uno scossone importante: l’arrivo di un nuovo agente potrebbe accelerare la partenza di Dumfries, che potrebbe pagare subito la clausola rescissoria. La questione si complica con i problemi interni legati a Calhanoglu e le recenti dichiarazioni post-Club Mondiale, che gettano ulteriori ombre sul futuro nerazzurro. Il mercato è in fermento, e l’epilogo di questa intricata vicenda si avvicina: cosa riserverà il futuro dei protagonisti?

La clausola rescissoria inserita nel contratto mette a rischio la permanenza dell’olandese in maglia nerazzurra L’ Inter è alle prese con la grana Calhanoglu, con il caso sul regista turco deflagrato dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez e Marotta post Fluminense, che ha segnato l’uscita di scena dal Mondiale per Club dei nerazzurri. Denzel Dumfries (LaPresse) – Calciomercato.it L’ex Milan è in uscita e sono giorni caldi per il suo futuro ad Appiano Gentile. La prossima settimana ci sarà un nuovo confronto con la dirigenza, che aspetta un’offerta da 25-30 milioni di euro per dare il via libera alla cessione di Calhanoglu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, nuovo agente e addio Dumfries: pagano subito la clausola

