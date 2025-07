Incidente in Spagna morti il campione del Liverpool Diogo Jota e il fratello Andre Le nozze 10 giorni fa poi lo schianto nella notte

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio e non solo: l'incidente sulla A52 in Spagna ha portato via due vite preziose, tra cui il talentuoso Diogo Jota e suo fratello Andre. Appena dieci giorni fa, avevano celebrato il loro amore con il matrimonio. Questa notte, un dramma improvviso ha cancellato il futuro di due giovani promesse. La perdita lascia un vuoto incolmabile, ricordando quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

La sua vettura è uscita di strada sull'autostrada A52 nella provincia di Zamora, in Spagna. A bordo con lui c'era il fratello Andre, anche lui calciatore, che è deceduto dopo che la Lamborgthini è stata avvolta dalle fiamme.

