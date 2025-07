La rinascita di Cristina Plevani | Non mi sento più fuori posto Questo è il secondo treno che mi passa davanti E stavolta non scendo

Dopo un quarto di secolo, Cristina Plevani rivive il suo successo più iconico, dimostrando che la vera forza sta nella costanza e nel cuore. Vincere due reality così diversi, a distanza di 25 anni, è un’impresa straordinaria che testimonia il suo spirito indomabile. La sua rinascita non è solo un trionfo personale, ma anche un esempio di come il passato possa diventare il trampolino di lancio per un nuovo inizio.

Iseo (Brescia), 3 luglio 2025 – Non è da tutti vincere due reality, a distanza di 25 anni. E non due programmi qualunque ma la prima – storica – edizione del Grande Fratello (andata in onda nel 2000) e la stagione 2025 di un altro show cult della tv italiana, "L'Isola dei Famosi". L'impresa è riuscita a Cristina Plevani, la bresciana dura, fragile e dal cuore grande, che ha conquistato per la seconda volta il pubblico, battendo in finale Mario Adinolfi (secondo classificato). Un percorso intenso, segnato da nuove consapevolezze e da una felicità vissuta – finalmente – "senza sensi di colpa", come ha raccontato la stessa naufraga.

