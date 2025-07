Omicidio Rozzano la madre di Manuel Mastrapasqua dopo la condanna di Daniele Rezza | Spero resti in carcere

La tragica vicenda di Rozzano scuote la comunità: dopo la condanna di Daniele Rezza a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, la madre della vittima chiede giustizia severa e che si faccia tutto il possibile per garantire che il colpevole resti in carcere. La rabbia e il dolore si mescolano in un caso che evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale la tutela della legalità e della sicurezza. Continua a leggere.

La Corte d'Assise di Milano ha condannato in primo grado Daniele Rezza a 27 anni di reclusione per l'omicidio di Manel Mastrapasqua, l'11 ottobre 2024. "Li deve fare tutti in carcere", ha commentato la madre della vittima. "Crescere a Rozzano non è una giustificazione", ha aggiunto il fratello del 31enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Agguato per gelosia a Rozzano: fermato per tentato omicidio il 20enne che ha sparato - Una notte di tensione a Rozzano: un'agguato per gelosia si trasforma in un tentato omicidio. I carabinieri della tenenza di Rozzano e della compagnia di Corsico hanno arrestato un 20enne, sospettato di aver aperto il fuoco contro un venticinquenne residente in zona.

