La star del rock sarà in piazza San Marco il 7 luglio con uno show che celebra musica e figure iconiche

La star del rock Patti Smith torna in Italia per un evento imperdibile: il suo concerto esclusivo a Venezia, in Piazza San Marco, il 7 luglio. Un viaggio tra musica e cultura, un omaggio a icone come Pasolini e San Francesco, e un’occasione unica per vivere l’arte dal vivo. Patti Smith resta senza parole: la sorpresa di questa visita speciale ha già emozionato i fan di tutto il mondo.

P atti Smith torna in Italia con un concerto unico a Venezia il 7 luglio, in Piazza San Marco, per celebrare la sua musica e rendere omaggio a figure iconiche come Pasolini e San Francesco. L’artista, che si esibirĂ anche a Roma il 15 settembre e a Bergamo il 10 ottobre per i 50 anni di Horses, racconta il suo legame con l’Italia e il suo percorso artistico in un’intervista al Corriere della Sera. Patti Smith resta senza parole: la sorpresa di Johnny Depp al concerto in suo onore X Leggi anche › Giovanni Allevi, al via i concerti 2025 del piano solo tour Patti Smith e quel legame speciale con Venezia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La star del rock sarĂ in piazza San Marco il 7 luglio con uno show che celebra musica e figure iconiche

In questa notizia si parla di: piazza - marco - luglio - musica

Piazza San Marco, per il Tar il ricorso «è inammissibile». Il comitato: «Non ci fermiamo» - Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso del "Comitato per il ritorno di Piazza San Marco alla città di Venezia" contro il divieto di manifestare nel novembre 2019.

In occasione dei 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova, figura emblematica della nostra terra, sabato 5 luglio nella splendida cornice di Piazza San Marco a Venezia, andrĂ in scena Casanova Operapop, il kolossal musicale ideato e prodotto da R Vai su Facebook

A luglio la musica live torna ad essere protagonista nel cuore di Venezia Dal 2 al 13 luglio Piazza San Marco vedrĂ esibirsi alcuni tra i piĂą grandi nomi della musica internazionale. Si comincia il 3 luglio con lo spettacolo di Jean-Michel Jarre, pioniere de Vai su X

Jarre, Patti Smith, Einaudi: arrivano i grandi concerti in piazza San Marco; Marco Ligabue in concerto (gratis) in Brianza; Si apre il sipario sul “Luglio Sangiovannese”.

La musica classica scende in piazza a Porto San Giorgio: sei concerti con Armonie della sera - PORTO SAN GIORGIO Il conservatorio porta la musica classica in piazza per allietare residenti e turisti. msn.com scrive

“Casanova Opera Pop”: il kolossal di Red Canzian nel teatro a cielo aperto di Piazza San Marco il 5 luglio - “Casanova Opera Pop” di Red Canzian incanta Piazza San Marco in una serata irripetibile: ancora qualche biglietto disponibile ... Da lavocedivenezia.it