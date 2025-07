Tragedia del mare in Indonesia | un traghetto turistico affonda vicino a Bali almeno 4 morti e 38 dispersi

Una tragedia colpisce ancora l'Indonesia: un traghetto turistico affonda tra Giava e Bali, causando almeno quattro vittime e 38 dispersi. L’incidente, avvenuto su una delle rotte più battute del Paese, solleva domande sulla sicurezza e sulla gestione dei trasporti marittimi in questa regione. La comunità locale e internazionale si stringono alle famiglie coinvolte, mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta. Una vicenda che ricorda quanto il mare possa essere tanto affascinante quanto imprevedibile.

