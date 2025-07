Treni linea Roma-Firenze | persona investita ad Arezzo circolazione sospesa per oltre un’ora

Una mattinata di disagi per pendolari e turisti sulla linea Roma-Firenze: alle 8:30 di oggi, ad Arezzo, la circolazione è stata temporaneamente sospesa oltre un'ora a causa di un tragico incidente. La sicurezza e l’efficienza del servizio sono fondamentali, e le autorità stanno lavorando per ripristinare al più presto la normale viabilità, garantendo attenzione e rispetto per tutte le persone coinvolte.

Mattinata di disagi per pendolari e turisti della linea ferroviaria convenzionale Roma-Firenze. La circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa dalle 8:30 di oggi, 3 luglio 2025 ad Arezzo per l'investimento di una persona

