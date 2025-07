Voli Antitrust avvia confronto con Ue su comparabilità tariffe

L’Antitrust italiano intensifica il suo scrutinio sui prezzi dei voli, avviando un dialogo con l’UE per garantire tariffe più trasparenti e comparabili. La questione, al centro di un’indagine approfondita sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo, richiede un’attenzione concreta per tutelare i consumatori e promuovere una concorrenza più equa nel mercato. La collaborazione internazionale rappresenta un passo fondamentale verso un sistema più chiaro e giusto per tutti.

Roma, 3 lug. (askanews) – Dall’indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri per le rotte da e per Sicilia e Sardegna continua ad emergere la necessità di maggiore trasparenza. Per questo, anche a seguito delle osservazioni ricevute dalle compagnie aeree dopo la pubblicazione del Rapporto Preliminare, l’Antitrust ha avviato un confronto con la Commissione europea per le iniziative da adottare, nell’ambito dei propri poteri, in modo da agevolare la comparabilità delle tariffe aeree e migliorare così il funzionamento concorrenziale dei mercati interessati. Lo riferisce l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato con un comunicato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

