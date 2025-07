Tour de France 2025 quando e dove seguirlo in tv in chiaro e streaming

Il conto alla rovescia per il Tour de France 2025 è ormai iniziato: 21 tappe mozzafiato e 3.338 chilometri di pura adrenalina attraverseranno la Francia, culminando sugli iconici Champs Elysées di Parigi. Vuoi seguire questa spettacolare corsa in tv in chiaro o in streaming? Scopri tutte le modalità per vivere da protagonista questa emozionante avventura su due ruote, perché la passione per il ciclismo merita di essere condivisa con tutti.

Manca pochissimo al Tour de France 2025. La corsa ciclistica quest’anno conta 21 tappe e 3.338 chilometri, con arrivo sugli Champs Elysées nella capitale Parigi. Scopriamo insieme dove vederlo in tv, in chiaro e in streaming. Tour de France 2025 al via: le tappe e dove vederlo in tv. Tre settimane di corse sul territorio francese. Sta per cominciare il Tour de France 2025 con la prima tappa prevista per sabato 5 luglio a Lille. L’arrivo invece sarà a Parigi il 27 luglio. In totale ci saranno due cronometro individuali, sei tappe di montagna con ben cinque arrivi in salita e tappe pianeggianti per le volate degli sprinter. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tour de France 2025, quando e dove seguirlo in tv in chiaro e streaming

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

