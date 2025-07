Pavard l’infortunio alla caviglia diventa un caso | la partita a padel con Theo Hernandez fa infuriare i tifosi sul web! – FOTO

L’infortunio di Pavard alla caviglia sta scuotendo il mondo del calcio e i social, ma la vera scintilla è scattata con la partita a padel insieme a Theo Hernandez. I tifosi interisti sono infuriati, chiedendosi se tutto ciò sia in linea con le aspettative di professionalità e rispetto. Tra tensioni e critiche, l’episodio si trasforma in un caso che tiene banco sul web, alimentando discussioni acceso sul comportamento dei giocatori fuori dal campo.

Pavard, l’infortunio alla caviglia diventa un caso: la partita a padel con Theo Hernandez fa infuriare i tifosi interisti sul web! Cos’è successo. Non accenna a placarsi il malumore tra i tifosi dell’ Inter dopo l’eliminazione subita dal Fluminense negli ottavi del Mondiale per Club. A finire nel mirino, dopo le dichiarazioni al vetriolo di Lautaro Martinez, è ora Benjamin Pavard, difensore francese classe 1996 arrivato dal Bayern Monaco due estati fa. Il giocatore aveva lasciato in anticipo il ritiro negli Stati Uniti con l’autorizzazione dello staff medico nerazzurro a causa di un problema alla caviglia che gli impediva di essere arruolabile per la sfida contro i brasiliani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard, l’infortunio alla caviglia diventa un caso: la partita a padel con Theo Hernandez fa infuriare i tifosi sul web! – FOTO

