la corea del nord apre una vasta area turistica sulla costa orientale

La Corea del Nord apre le sue porte al turismo con una nuova vasta area sulla costa orientale di Wonsan, un progetto ambizioso voluto da Kim Jong-un. Questa iniziativa promette di trasformare la regione in un polo culturale e ricettivo di livello mondiale, attirando già ospiti russi. L'apertura di questa zona rappresenta un passo significativo verso una maggiore apertura internazionale e nuove prospettive di crescita per il Paese. Ma cosa cela realmente questa innovativa frontiera turistica?

Wonsan (Corea del Nord), 3 lug. (askanews) - La Corea del Nord ha inaugurato un'enorme area turistica sulla sua costa orientale: un progetto fortemente voluto dal leader Kim Jong-un e che secondo i media statali dovrebbe accogliere ospiti russi già dalla fine del mese. L'area costiera di Wonsan Kalma può ospitare quasi 20.000 persone secondo Pyongyang, che in precedenza l'aveva descritta come "un resort culturale di livello mondiale", ed è stata aperta ai visitatori. L'agenzia ufficiale Korean Central News Agency ha diffuso immagini di turisti in costume da bagno colorato che si godono la spiaggia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net