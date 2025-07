Sulle guerre arriva la svolta britannica | il soldato volante che può colpire alle spalle con la tecnologia jet suit video

L'innovazione nel campo bellico sta vivendo una svolta senza precedenti grazie alla tecnologia britannica del jet suit: il soldato volante. Con capacità di attacco alle spalle e manovre sorprendenti, questa innovazione potrebbe rivoluzionare i conflitti sul campo, come ipotizzato per le trincee ucraine. La Gravity Industries ha già mostrato le potenzialità dei suoi dispositivi, lasciando intuire un futuro in cui la guerra si combatte anche dall’alto, aprendo scenari sorprendenti e inquietanti.

ChissĂ , a breve – e gli esperti non lo escludono – il “soldato volante” potrebbe debuttare sulle trincee ucraine, contro l’esercito russo. Per il momento, l’azienda britannica Gravity Industries lascia intendere che le sue “j et suit” per impieghi militari, tute propulsive che permetterebbero ai militari di operare in volo, funzionano bene, sempre meglio. La dimostrazione è arrivata qualche giorno fa durante il Defence and Security Industry Day, a bordo della portaerei HMS Prince of Wales, ormeggiata al Marina Bay Cruise Centre di Singapore. La “j et suit”, brevettata nel 2017, oggi può raggiungere velocitĂ superiori ai 130 km e può funzionare con carburante per aerei, diesel o biocarburanti, con grande precisione negli spostamenti e negli atterraggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it