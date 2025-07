Piano sport a scuola Valditara annuncia | 920 milioni di euro per nuove palestre e ristrutturare gli impianti già esistenti

Il futuro dello sport scolastico si accelera con un investimento da 920 milioni di euro, annunciato dal Ministro Giuseppe Valditara. Questa iniziativa, in collaborazione con Sport e Salute, mira a trasformare e potenziare gli ambienti didattici, offrendo agli studenti strutture moderne e funzionali. Un passo determinante per promuovere uno stile di vita attivo e migliorare la qualità dell’educazione fisica nelle scuole italiane. Ecco come questa rivoluzione cambierà il panorama scolastico italiano.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato un piano da 920 milioni di euro, in collaborazione con Sport e Salute. L'obiettivo è dotare le scuole italiane di nuove palestre e impianti sportivi, nonchĂ© ristrutturare quelli esistenti.

