Il Mondiale per Club è l’ultima prova | l’Italia calcistica va in vacanza e dovrà affrontare l’ennesimo anno zero

Il Mondiale per club 2023 si chiude con un'amara batosta per l'Italia calcistica, che si ritrova ai margini del palcoscenico internazionale. Dopo una stagione segnata da sconfitte dolorose e delusioni, tra Inter e Juventus fuori dai giochi e le sconfitte contro grandi squadre come il Real Madrid e il Fluminense, l'ultima prova lascia l’Italia a guardare avanti. Ora, è il momento di affrontare un nuovo inizio, perché...

Italia fuori dalle prime otto del Mondiale per club: l’ultima legnata di una stagione disgraziata, segnata in profonditĂ dal 3-0 incassato dagli azzurri a Oslo contro la Norvegia e dal 5-0 record rimediato dall’ Inter nella finale Champions contro il Psg, ha fatto calare il sipario. Inter – ancora lei – e Juventus a casa, sculacciate da Fluminense e Real Madrid. Ai quarti, l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, due brasiliane (Fluminense e Palmeiras), due tedesche (Bayern e Borussia Dortmund), una spagnola (i Blancos di Xabi Alonso), un’inglese (Chelsea) e i campioni d’Europa di Luis Enrique. Italia in vacanza e con parecchie rogne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Mondiale per Club è l’ultima prova: l’Italia calcistica va in vacanza e dovrĂ affrontare l’ennesimo anno zero

