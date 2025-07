Legno il misterioso duo toscano in concerto al Bella Vista Social Fest

Preparati a scoprire il segreto più affascinante dell'estate: Legno, il misterioso duo toscano che sta conquistando il web e le scene dal vivo, approda al Bella Vista Social Fest 2025! Con una performance coinvolgente e sorpresa, si aggiunge a un ricco programma di presentazioni letterarie, incontri e spettacoli. Tutto a ingresso libero, per vivere un’esperienza unica e indimenticabile sotto il cielo di Pistoia. Non mancare!

Pistoia, 3 luglio 2025 - Legno in concerto al Bella Vista Social Fest 2025. Sul palco anche Candreva e Barsanti. Al pomeriggio presentazioni letterarie, incontri e la Rundagiata per Colli. Tutto a ingresso libero. Si presentano col volto coperto da scatole e nessuno sa chi siano. Legno è il misterioso duo toscano che spopola sul web, in radio e dal vivo. E che venerdì 4 luglio approda al Parco Ox Centro Giovani di Buggiano (Pistoia), ospite del Bella Vista Social Fest, rassegna a ingresso libero all'insegna della natura, della musica e dello stare insieme, fino a domenica 6 luglio nel cuore della Valdinievole.

3 LUGLIO – SI APRE IL FESTIVAL! Il Bella Vista Social Fest prende il via con una giornata ricca di storie, emozioni e musica. Ecco tutto quello che ti aspetta: ORE 17:00 Il caffè di Quello che c’è apre ufficialmente il festival con i saluti degli organizzatori e Vai su Facebook

