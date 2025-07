UFFICIALE – Durante passa alla Lazio in prestito! Il comunicato dell’Inter

L'Inter annuncia con entusiasmo la cessione di Francesca Durante alla Lazio, un passaggio importante nel percorso della giovane portiere classe 1997. La formula del prestito annuale apre nuove opportunità di crescita per l’atleta e rafforza i legami tra le due squadre. Questa mossa testimonia l’impegno nerazzurro nel valorizzare i talenti emergenti e nel costruire un futuro sempre più brillante. Restate con noi per scoprire i prossimi sviluppi di questa interessante operazione.

Francesca Durante viene ceduta dall’Inter alla Lazio con la formula del prestito annuale. Di seguito il comunicato dei nerazzurri. IL TRASFERIMENTO – Francesca Durante lascia l’Inter per accasarsi alla Lazio. A riferire i dettagli di tale operazione è la stessa societĂ nerazzurra, che si è così pronunciata sul punto: “ FC Internazionale Milano comunica la cessione di Francesca Durante: il portiere classe 1997 si trasferisce alla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026?. Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ( Inter-News ) e il link al contenuto originale ( ) © Inter-News. 🔗 Leggi su Inter-news.it