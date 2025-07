Arezzo polo di riferimento per gli archivi orali

Arezzo si conferma come il cuore pulsante degli archivi orali in Italia, diventando un punto di riferimento fondamentale per la conservazione e lo studio di testimonianze preziose. Con l’apertura ufficiale del CLARIN Knowledge Centre for Oral Archives in Italy (K-OAr), la città rafforza il suo ruolo nell’innovazione culturale, promuovendo un patrimonio immateriale che arricchisce la nostra memoria collettiva e apre nuove prospettive di ricerca e valorizzazione.

Arezzo, 3 luglio2025 – La conservazione, lo studio e il riuso degli archivi orali, come le interviste dialettali, le storie di vita, la documentazione legata al patrimonio culturale immateriale, hanno adesso un punto di riferimento accademico nella città di Arezzo. Da poche settimane ha preso ufficialmente il via il CLARIN Knowledge Centre for Oral Archives in Italy (K-OAr), con sede presso il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (DFCLAM) dell’Università di Siena nel campus universitario di Arezzo. I cosiddetti Knowledge Centres sono strutture accreditate, all’interno dell’infrastruttura europea CLARIN, che forniscono supporto specialistico e consulenza qualificata su risorse linguistiche e strumenti digitali per la ricerca nelle scienze umane e sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, polo di riferimento per gli archivi orali

