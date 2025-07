Anticiclone rosso usano la paura per spacciare ricette socialiste

Anticiclone rosso: un'ombra politica che sfrutta il clima come arma, alimentando paure e proponendo ricette socialiste mascherate da soluzioni ecologiche. È ora di smascherare questa strategia e difendere il vero interesse pubblico, lasciando spazio a un dibattito aperto e responsabile. Partiamo dal comprendere come le derive ideologiche minaccino la nostra libertà e il nostro futuro.

Fa caldo? Certo che sì: è estate. È cambiato il clima? Certo che sì: cambia da sempre. E allora? E allora quello che non va bene – e che va respinto – è il tentativo di uso politico del clima da parte della sinistra, a Bruxelles come a Roma. Una combinazione di utilizzo della paura, demonizzazione di ogni sfumatura di dubbio, e – ecco il punto più pericoloso – spaccio di ricette socialiste con il pretesto dell'ecointegralismo. Partiamo dal terrore che viene diffuso a piene mani. La realtà è che ormai il project fear, l'uso sistematico della paura, è un format applicabile a qualunque circostanza: se voti Brexit, sarà la fine del mondo; se vince Trump, finisce la democrazia.

