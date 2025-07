Il ritorno delle miniere | l’Italia scava alla ricerca di asset strategici

Il ritorno delle miniere in Italia segna una svolta strategica, puntando su risorse fondamentali per l’economia e la sicurezza energetica. La nuova iniziativa, presentata il 1° luglio dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, promette di riscoprire il patrimonio nel sottosuolo italiano e di rafforzare la posizione del paese nella corsa ai materiali critici. Con questa mossa, l’Italia si prepara a scrivere un capitolo importante nel settore delle risorse naturali.

La corsa ai materiali critici e strategici è sempre più importante per gli equilibri economici internazionali e anche l' Italia torna a guardare al suo sottosuolo. Nella giornata di martedì 1 luglio è stato presentato il Programma Nazionale di Esplorazione promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica guidato da Gilberto Pichetto Fratin, con cui il governo di Giorgia Meloni intende stanziare risorse per aprire, in alcune determinate aree del Paese, nuove miniere di materiali fondamentali per l'industria tecnologica, della transizione green e di altri comparti critici come la Difesa.

