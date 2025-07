Pizzaballa senza parole su Gaza | Violenza povertà fame la gente è allo stremo

In un momento di crisi devastante a Gaza, con violenza, povertà e fame che hanno lasciato la popolazione allo stremo, Pizzaballa invita a riflettere. La soluzione dei due Stati, sebbene auspicabile, sembra ancora lontana, richiedendo una proposta creativa e un ruolo mediatorio della Chiesa. Un appello a cambiare narrazione e a preservare l'umanità di entrambe le parti, affinché la speranza possa rinascere anche in tempi di oscurità.

"La soluzione due popoli due Stati è quella ideale, ma ora Israele la rifiuta e va quindi trovata una formula creativa", ha spiegato, per poi aggiungere che il ruolo della Chiesa in questo senso dovrà essere quello della mediazione. Un tentativo di cambiare narrazione, per evitare che la propaganda vada a "disumanizzare" l'una o l'altra parte.

Il Cardinale Pizzaballa a Rainews24: "L'Italia è impegnata, ma io resto esterrefatto dalla disumanità d'Israele a Gaza". "Antisemitismo? Basta usare i soliti slogan, c'è una deriva incomprensibile di odio allargata a tutto il Medioriente" Vai su Facebook

Pizzaballa: «Risucchiati in una spirale di violenza sempre maggiore»; Card. Pizzaballa: “risucchiati dentro una spirale di violenza sempre maggiore”; Gaza. “Disarmare le parole, per disarmare le menti”.

Pizzaballa in Terra Santa: “spirale di menzogna e violenza”/ “Solo la comunione con Dio ridà pace e verità” - Cardinale Pizzaballa sul dramma della guerra in Medio Oriente: “solo la comunione e non le menzogna danno vita. Si legge su ilsussidiario.net

L’opinione di Pierbattista Pizzaballa - IL FATTO Gaza intravede uno spiraglio di tregua ma al tempo stesso fronteggia i raid continui delle forze di difesa israeliane: cosa si può fare per arrivare finalmente alla pace? Segnala ideawebtv.it