Caldo record oggi 3 luglio | 18 città da bollino rosso vasto incendio a Creta

In Spagna 102 morti per il caldo dallo scorso sabato, ma secondo le previsioni dal weekend tutto potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caldo record oggi 3 luglio: 18 città da bollino rosso, vasto incendio a Creta

In questa notizia si parla di: caldo - record - luglio - città

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città.

Caldo record, bollino rosso in 18 città giovedì 3 luglio ? Vai su Facebook

Caldo, oggi #27giugno e domani 28, le giornate record. Previste temperature record in tutta Italia nel weekend e fino all'inizio di luglio. La mappa interattiva delle città da bollino rosso: https://startupitalia.eu/impact/caldo-italia-mappa-interattiva-citta/… Vai su X

Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città. Due morti in spiaggia in Sardegna - Problemi ad asfalto per caldo, chiusi caselli Verona su A4; Ondata di caldo, giovedì bollino rosso in 18 città. Firmato protocollo lavoratori; Caldo record: quattro morti in Italia. Bollino rosso in 18 città.