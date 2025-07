Firenze | rapina turista e la trascina a terra di notte in via Nazionale Arrestato 37enne

Una notte di paura a Firenze: un turista vittima di una rapina e trascinato a terra in via Nazionale. La pronta reazione della polizia ha portato all’arresto di un 37enne originario del Ghana, colto in flagrante. Un episodio che scuote la sicurezza della città e ricorda quanto sia fondamentale rimanere vigili. Scopriamo i dettagli di questo grave incidente e le misure adottate per garantire tranquillità ai cittadini e ai visitatori.

La notte scorsa, 3 luglio 2025, la polizia ha arrestato a Firenze, nei pressi di via Nazionale, un 37enne originario del Ghana, colto nella flagranza del reato di rapina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: rapina turista e la trascina a terra di notte in via Nazionale. Arrestato 37enne

In questa notizia si parla di: firenze - rapina - notte - nazionale

Firenze: ruba vestiti in piazza Dalmazia. Fugge e colpisce vigilante. Arrestato per tentata rapina - A Firenze, un tentativo di furto si è trasformato in un gesto violento: un uomo di 26 anni, dopo aver rubato vestiti per circa 600 euro nel negozio OVS di Piazza Dalmazia, ha tentato la fuga colpendo un vigilante e causando l'intervento delle forze dell'ordine.

Rapina in centro a Firenze, turista trascinata a terra: arrestato un 37enne; Rapina una giovane donna, la fa cadere a terra e la trascina per alcuni metri; Rapina nei pressi di via Nazionale: la Polizia di Firenze arresta un 37enne.

Firenze: rapina turista e la trascina a terra di notte in via Nazionale. Arrestato 37enne - La notte scorsa, 3 luglio 2025, la polizia ha arrestato a Firenze, nei pressi di via Nazionale, un 37enne originario del Ghana, colto nella flagranza del reato di rapina ... Si legge su firenzepost.it

Firenze, rapina nella notte: turista trascinata a terra. Arrestato un uomo di 37 anni - È accaduto nel cuore della notte tra martedì e mercoledì a Firenze, tra via Zannoni e via Nazionale, in una zona aff ... Secondo msn.com