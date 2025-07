Calcio | morto in incidente stradale l’attaccante del Liverpool Diogo Jota

Una tragedia ha scosso il mondo del calcio: l’attaccante del Liverpool, Diogo Jota, e suo fratello Andre’ sono deceduti questa mattina in un tragico incidente stradale sulla A52 in Spagna. La scomparsa di questa promettente stella e del suo familiare lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi e della comunità calcistica internazionale. La notizia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di valorizzare ogni momento.

Il calciatore del Liverpool Diogo Jota, 28 anni, e suo fratello Andre', 26 anni, sono morti all'alba di oggi, 3 luglio 2025, in un incidente stradale sull'autostrada A52 nella provincia di Zamora, in Spagna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Calcio: morto in incidente stradale l’attaccante del Liverpool Diogo Jota

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - liverpool - diogo

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

#Calcio Il giocatore del #Liverpool Diogo #Jota è morto in un incidente stradale a Zamora, in Spagna. Il veicolo su cui viaggiava con il fratello, anch'egli deceduto, è andato a fuoco dopo essere uscito di strada. Vai su Facebook

Tragedia Diogo Jota: l'attaccante del Liverpool è morto in un incidente stradale Vai su X

Diogo Jota, morto in un incidente stradale l'attaccante del Liverpool; Il calciatore Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Calcio, il calciatore del Liverpool Diogo Jota muore in un incidente stradale.

Diogo Jota, morto il calciatore del Liverpool in un incidente stradale con il fratello. Si era sposato 10 giorni fa - Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo di 28 anni, è morto nella notte in un incidente stradale che s'è verificato nella provincia di ... Secondo msn.com

Diogo Jota, la ricostruzione dell'incidente: lo pneumatico della Lamborghini è scoppiato durante un sorpasso, l'auto ha preso fuoco - Il calciatore del Liverpool Diogo Jota è morto a 28 anni dopo che la sua Lamborghini è uscita di strada nel nord della Spagna, appena due settimane dopo aver ... Segnala msn.com