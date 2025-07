Sciopero controllori traffico aereo in Francia Ryanair cancella 170 voli | disagi per 30mila passeggeri

Uno sciopero dei controllori del traffico aereo in Francia ha scatenato disagi notevoli in Europa, con Ryanair che ha annullato 170 voli e lasciato a terra circa 30.000 passeggeri. La situazione, tra Parigi e Nizza, mette in evidenza quanto le decisioni di poche persone possano influenzare le vacanze e gli affari di migliaia di viaggiatori. Ma quali saranno le conseguenze future di questa protesta? Continua a leggere.

Disagi nei cieli europei a causa dello sciopero dei controllori del traffico aereo in Francia. Ryanair costretta a cancellare 170 volti, interrompendo i viaggi di circa 30mila passeggeri: "Così tengono in ostaggio le famiglie europee". Tra gli scali più colpiti Parigi e Nizza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

