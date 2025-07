Ostia fiamme nella notte | a fuoco quattro scooter e due auto

Una notte di terrore ad Ostia: le fiamme hanno consumato quattro scooter e due auto in via delle Sirene, lasciando dietro di sé un’onda di distruzione senza feriti. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, mentre le forze dell’ordine lavorano per fare luce sull’origine di questo grave incendio. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Ostia, 3 luglio 2025 – Fiamme nella notte a Ostia dove sono andati a fuoco e distrutti quattro scooter e due automobili parzialmente danneggiate. Il rogo, è avvenuto questa notte poco dopo le 4 del mattino in via delle Sirene. L’incendio non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri di Ostia, le cui indagini sono ancora in corso. (Fonte: Adnkronos). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

