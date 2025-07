Tra problemi di difficile soluzione e fake news, emerge la figura di Cesare Mori, il "Prefetto di Ferro" inviato da Mussolini in Sicilia per combattere la mafia. La sua professionalità e determinazione lo resero un simbolo di fermezza contro il crimine organizzato, lasciando un'impronta indelebile nella storia italiana. Ricordare Mori significa riflettere sull’importanza di leadership coraggiose e strategie efficaci di contrasto alla criminalità .

Nei primi anni del ventennio fascista, intorno alla fine del primo quarto del secolo scorso, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno mafia, il duce inviò in Sicilia, il poliziotto Cesare Mori. Questi, sul campo, guadagnò la qualifica di Prefetto di Palermo. Era il Prefetto Mori persona dotata di grande professionalità , che gli fece guadagnare la giusta definizione di Prefetto di Ferro. Richiama attenzione quel personaggio per aver reso noto il suo particolare metodo per difendersi dagli insulti, anche fisici e corporali, che riceveva continuamente da personaggi a dir poco discutibili che affrontava nell'esecuzione dell'incarico ricevuto.