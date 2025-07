Iguana il sicario | legami con Beatrix Hasp e le cinque famiglie in Poker Face 2×11

Nella seconda stagione di Poker Face, l'episodio "Day of the Iguana" svela intricati legami tra il misterioso sicario e Beatrix Hasp, mentre si intrecciano con le cinque famiglie coinvolte nel poker face 221511. Con un cast stellare, tra cui Natasha Lyonne nei panni di Charlie Cale, la serie si conferma un mosaico avvincente di personaggi e segreti, mantenendo alta la suspense e coinvolgendo lo spettatore in un gioco di alleanze e tradimenti che non deluderà le aspettative.

La seconda stagione di Poker Face si distingue per l'introduzione di numerosi personaggi secondari interpretati da celebri attori del cinema e della televisione. La puntata 11, intitolata "Day of the Iguana", presenta un cast ricco di volti noti, tra cui figure di grande rilievo nel panorama dello spettacolo. In questo contesto, la protagonista Natasha Lyonne conferma il suo ruolo come Charlie Cale, una donna dotata di un innato talento nel scoprire le bugie e i segreti nascosti dietro le apparenze. il cast principale e i personaggi ricorrenti della stagione 2. interpreti principali e ruoli chiave.

