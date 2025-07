Esplosione di via Foria grossi danni a palazzi hotel e ristoranti | ordinanze del sindaco per la messa in sicurezza

Un’esplosione devastante in via Foria ha causato gravi danni a palazzi, hotel e ristoranti, provocando un morto e quattro feriti. La città si mobilita con ordinanze straordinarie per mettere in sicurezza le strutture colpite e prevenire ulteriori tragedie. L’intervento del Comune rappresenta un passo fondamentale per tutelare la comunità e affrontare questa emergenza. Continua a leggere per scoprire come si svilupperanno le prossime azioni.

Dopo l'esplosione in via Foria con un morto e 4 feriti del 25 giugno, il sindaco Manfredi ha firmato le ordinanze di messa in sicurezza: rilevati "diversi e diffusi dissesti" ai palazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - foria - palazzi - ordinanze

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Un forte boato scuote il cuore di Napoli: un'esplosione in via Foria, vicino a via Peppino de Filippo, ha causato il crollo di una parte di un edificio nel centro storico.

Il Prefetto di Napoli rinnova le ordinanze contro l'illegalità diffusa. Più controlli anche in mare per la sicurezza dei diportisti. Vai su Facebook

Esplosione di via Foria, grossi danni a palazzi, hotel e ristoranti: ordinanze del sindaco per la messa in sicurezza; Napoli, esplosione in via Foria: ritrovata bombola di gas. Disposta autopsia su corpo di Giovanni; Ercolano, esplosione nella fabbrica abusiva di fuochi d’artificio: 2 arresti.

Esplosione di via Foria, grossi danni a palazzi, hotel e ristoranti: ordinanze del sindaco per la messa in sicurezza - Dopo l'esplosione in via Foria con un morto e 4 feriti del 25 giugno, il sindaco Manfredi ha firmato le ordinanze di messa in sicurezza: rilevati "diversi ... Riporta fanpage.it

Esplosione a Foria, c’è l’ipotesi della fuga di gas nel palazzo - Potrebbe essere avvenuta al primo piano la fuga di gas che mercoledì sera ha causato una potente esplosione che ha provocato un ... Secondo internapoli.it