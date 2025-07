Tragico incidente stradale in Spagna muore l’attaccante del Liverpool Diogo Jota | aveva 28 anni

Il calcio internazionale è sotto shock per la tragica perdita di Diogo Jota, il brillante attaccante del Liverpool, scomparso all’età di 28 anni in un incidente stradale in Spagna. La sua breve, ma luminosa carriera sarà ricordata da tifosi e compagni come un esempio di talento e passione. Mentre il mondo piange questa perdita incolmabile, non possiamo che rendere omaggio a un atleta che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Diogo José Teixeira da Silva, meglio conosciuto come Diogo Jota, attaccante del Liverpool, tragicamente morto a 28 anni in un incidente stradale in Spagna, nella provincia di Zamora, nella prima mattina di giovedì 3 luglio, mentre si trovava in auto insieme al fratello André Silva, anche lui calciatore, centrocampista del Penafiel, nella seconda divisione portoghese. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai quotidiani locali, sembra che lo scoppio di una gomma abbia causato l’uscita dalla carreggiata sull’A-52: una volta finito fuori strada, il veicolo sarebbe stato avvolto dalle fiamme, non lasciando scampo ai due fratelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tragico incidente stradale in Spagna, muore l’attaccante del Liverpool Diogo Jota: aveva 28 anni

In questa notizia si parla di: diogo - incidente - stradale - spagna

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

#intanto Diogo Jota del Liverpool è morto in un incidente stradale in Spagna: mondo del calcio in lutto Vai su X

Tragedia in Spagna. Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo di 28 anni, è morto nella notte in un incidente stradale che s'è verificato nella provincia di Zamora. Lo schianto al chilometro 65 della A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria Vai su Facebook

Diogo Jota muore in un incidente stradale in Spagna; Il calciatore Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Diogo Jota del Liverpool è morto in un incidente stradale in Spagna: mondo del calcio in lutto.

Diogo Jota, la ricostruzione dell'incidente: lo pneumatico della Lamborghini è scoppiato durante un sorpasso, l'auto ha preso fuoco - Il calciatore del Liverpool Diogo Jota è morto a 28 anni dopo che la sua Lamborghini è uscita di strada nel nord della Spagna, appena due settimane dopo aver ... Segnala ilmessaggero.it

Diogo Jota, morto il calciatore del Liverpool in un incidente stradale con il fratello. Si era sposato 10 giorni fa - Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo di 28 anni, è morto nella notte in un incidente stradale che s'è verificato nella provincia di ... msn.com scrive