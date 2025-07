Stellantis richiama 636.000 vetture diesel in Europa

Stellantis lancia un allarme su scala europea, richiamando circa 636.000 vetture diesel tra Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, DS e Fiat, prodotte dal 2017 al 2023. Il motivo? Un possibile problema alla catena dell'albero a camme che potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni dei veicoli. La casa automobilistica ha confermato il richiamo, ma resta ancora da chiarire quante auto siano effettivamente coinvolte. La sicurezza dei clienti viene prima di tutto.

Stellantis sta richiamando migliaia di auto diesel in Francia e in altri Paesi europei a causa di un possibile problema alla catena dell'albero a camme. Secondo la France Press si tratta di 636.000 veicoli. L'azienda conferma il richiamo, ma non dà indicazioni sul numero di auto interessate. Si tratta di veicoli Peugeot, Citroën, OpelVauxhall, Ds e Fiat prodotte nel periodo 2017-2023 equipaggiate con il motore diesel 1,5 Blue HDi che - spiega Stellantis - potrebbero subire un'usura prematura della catena dell'albero a camme, con conseguente rumore anomalo e, nel peggiore dei casi, rottura della catena.

