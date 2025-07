Liverpool Diogo Jota muore con il fratello in un incidente stradale in Spagna

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: Diogo Jota, stella del Liverpool, ha perso la vita in un devastante incidente stradale in Spagna insieme al fratello. La comunità sportiva e i tifosi sono sgomenti di fronte a questa perdita improvvisa e dolorosa. Ricordiamo con affetto il suo talento e la sua passione in campo, mentre il dolore per la famiglia e gli amici resta incolmabile. La memoria di Diogo vivrà per sempre nel cuore di tutti.

Il calciatore portoghese del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale nella provincia di Zamora nel nord-Est della Spagna. Come riportato da Marca, l’attaccante era in macchina con il fratello quando la loro auto è stata avvolta dalle fiamme. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A52: il veicolo su cui viaggiava Diogo Jota con il fratello, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, è uscito di strada, innescando un incendio. Secondo i testimoni le fiamme si sono estese anche alla vegetazione circostante. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Diogo Jota, la ricostruzione dell'incidente: lo pneumatico della Lamborghini è scoppiato durante un sorpasso, l'auto ha preso fuoco - Il calciatore del Liverpool Diogo Jota è morto a 28 anni dopo che la sua Lamborghini è uscita di strada nel nord della Spagna, appena due settimane dopo aver ... Riporta ilmessaggero.it

Diogo Jota, morto il calciatore del Liverpool in un incidente stradale con il fratello. Si era sposato 10 giorni fa - Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo di 28 anni, è morto nella notte in un incidente stradale che s'è verificato nella provincia di ... Secondo msn.com