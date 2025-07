Un tipo imprevedibile 2 Julie Bowen non pensava di tornare | Di solito prendono un' altra attrice più giovane

Nel mondo hollywoodiano, i ritorni sono spesso sorprendenti, e Julie Bowen ne è la prova vivente. L’attrice, protagonista nel primo film con Adam Sandler, si era preparata all’inevitabile cambio di volto per il sequel su Netflix, pensando fosse un’operazione scontata. Invece, contro ogni aspettativa, il gigante dello streaming l’ha voluta di nuovo nel cast di "Un tipo imprevedibile 2". Ecco come una sorpresa può trasformarsi in un felice ritorno.

L'attrice, apparsa nel primo film insieme ad Adam Sandler, era convinta sarebbe stata sostituita nel sequel in arrivo su Netflix Julie Bowen è rimasta realmente sorpresa quando Netflix le ha chiesto di tornare per unirsi al cast di Un tipo imprevedibile 2, sequel della commedia cult con Adam Sandler uscita nel 1996. Durante una recente intervista al podcast "Inside of You", Bowen ha spiegato che era certa sarebbe stata sostituita da un'attrice molto più giovane nel ruolo dell'interesse amoroso del golfista protagonista di Sandler per l'attesissimo sequel che arriverà in streaming il prossimo 25 luglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un tipo imprevedibile 2, Julie Bowen non pensava di tornare: "Di solito prendono un'altra attrice più giovane"

In questa notizia si parla di: bowen - attrice - tipo - imprevedibile

Il 25/7 uscirà direttamente su Netflix il sequel di "Un tipo imprevedibile" ("Happy Gilmore" in originale), commedia del 1997

