Londra il pianto in aula della ministra Reeves affonda la sterlina | Le lacrime più costose della storia

Un breve sussurro di crisi scuote Londra: le lacrime della ministra Reeves, durante un acceso question time, hanno fatto crollare la sterlina a livelli storici, raggiungendo i 1,60. Il silenzio del premier sul suo supporto e il fallimento della riforma del Welfare mettono in discussione la stabilità economica del Regno Unito, lasciando il mercato e l’opinione pubblica in attesa di risposte chiare e decisive.

Durante il question time il premier non conferma esplicitamente il suo sostegno alla ministra del Tesoro. Il fiasco della riforma del Welfare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Londra, il pianto in aula della ministra Reeves affonda la sterlina: «Le lacrime più costose della storia»

In questa notizia si parla di: ministra - londra - pianto - aula

#Londra, il pianto in aula della #ministra #Reeves affonda la #sterlina: «Le lacrime più costose della storia» A conferma che quando governano i #comunisti #demmerda, va tutto a donnine di facili costumi.. https://corriere.it/esteri/25_luglio_03/lacrime-ministra- Vai su X

Londra, il pianto in aula della ministra Reeves affonda la sterlina: «Le lacrime più costose della storia»; Londra, il caso della ministra delle Finanze scoppiata a piangere in diretta tv; Londra, il caso della ministra delle Finanze scoppiata a piangere in diretta tv.

Londra, il pianto in aula della ministra Reeves affonda la sterlina: «Le lacrime più costose della storia» - Durante il question time il premier non conferma esplicitamente il suo sostegno alla ministra del Tesoro. Segnala corriere.it

Londra, il pianto in aula della…" - Gli asset finanziari britannici sottoperformano in scia alle speculazioni su una possibile uscita di scena del Cancelliere dello Scacchiere (l'equivalente di ministro delle Finanze) Rachel Reeves. Secondo informazione.it