WWE | Asuka aggiorna i fan sulle sue condizioni dopo il ritorno sul ring

Asuka, l'iconica "Empress of Tomorrow", torna a conquistare i fan con il suo spirito indomabile e un aggiornamento sulle sue condizioni dopo un anno lontana dal ring. La sua partecipazione al Queen of the Ring Tournament ha segnato un emozionante ritorno, dimostrando che la campionessa √® pi√Ļ forte che mai. Con il suo rinnovato vigore e determinazione, Asuka si prepara a scrivere nuove pagine di successo nella WWE. Rimani con noi per scoprire i prossimi capitoli della sua incredibile avventura.

Asuka ha fornito un importante aggiornamento sulle sue condizioni dopo essere tornata sul ring. √ą rimasta lontana dall‚Äôazione per un anno, ma ora √® ufficialmente tornata alla WWE ed √® stata dichiarata idonea a combattere. La ‚ÄúEmpress of Tomorrow‚ÄĚ ha fatto il suo attesissimo ritorno nella puntata di¬† RAW del 16 giugno, partecipando al primo turno del¬† Queen of the Ring Tournament, dove ha affrontato¬† Stephanie Vaquer,¬† Raquel Rodriguez ¬†e¬† Ivy Nile, uscendo vincitrice. Successivamente ha affrontato¬† Jade Cargill ¬†nella finale, svoltasi a¬† Night of Champions in Arabia Saudita, ma √® stata sconfitta da ‚ÄúThe Storm‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net ¬© Zonawrestling.net - WWE: Asuka aggiorna i fan sulle sue condizioni dopo il ritorno sul ring

