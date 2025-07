Morto Diogo Jota in un incidente stradale in Spagna | le reazioni

La tragica notizia della morte di Diogo Jota in un incidente stradale in Spagna ha sconvolto il mondo del calcio e i suoi fan. Il giovane attaccante, appena 28 anni, aveva appena celebrato il suo matrimonio e si era distinto con la nazionale portoghese. La perdita di una promessa così brillante lascia un vuoto incolmabile: le reazioni di solidarietà e dolore continuano a moltiplicarsi, ricordando la sua passione e il suo sorriso contagioso.

Il 28enne attaccante del Liverpool si era sposato il 22 giugno scorso dopo aver vinto la Nations League con il Portogallo. Era padre di tre bambini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Morto Diogo Jota in un incidente stradale in Spagna: le reazioni

In questa notizia si parla di: morto - diogo - jota - incidente

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

Il calciatore del liverpool, Diogo Jota, è morto in un incidente d'auto Vai su X

Tragedia in Spagna. Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo di 28 anni, è morto nella notte in un incidente stradale che s'è verificato nella provincia di Zamora. Lo schianto al chilometro 65 della A-52, nei pressi del comune di Palacios de Sanabria Vai su Facebook

Il calciatore Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Diogo Jota è morto in un incidente stradale in Spagna; Tragedia al Liverpool: è morto Diogo Jota. Fatale un incidente stradale.

Diogo Jota, la ricostruzione dell'incidente: lo pneumatico della Lamborghini è scoppiato durante un sorpasso, l'auto ha preso fuoco - Il calciatore del Liverpool Diogo Jota è morto a 28 anni dopo che la sua Lamborghini è uscita di strada nel nord della Spagna, appena due settimane dopo aver ... Lo riporta ilmessaggero.it

Diogo Jota, morto il calciatore del Liverpool in un incidente stradale con il fratello. Si era sposato 10 giorni fa - Diogo Jota, calciatore del Liverpool e del Portogallo di 28 anni, è morto nella notte in un incidente stradale che s'è verificato nella provincia di ... msn.com scrive