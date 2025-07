Fiumicino China Airlines celebra 30 anni in Italia

trasporto aereo, rafforzando il legame tra Taiwan e l’Italia. Un traguardo che testimonia l’impegno di China Airlines nel fornire servizi di qualità e connettere culture diverse, contribuendo allo sviluppo del turismo e degli affari tra i due paesi. Questo importante anniversario celebra non solo il passato, ma anche un futuro promettente di crescita e collaborazione.

Fiumicino, 3 luglio 2025 – China Airlines, Compagnia aerea di Taiwan, ha celebrato il 30° anniversario della sua presenza in Italia con un evento speciale presso l'Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, in collaborazione con Aeroporti di Roma (ADR). La cerimonia, alla presenza di una delegazione della compagnia aerea e di ADR, ha rappresentato u n'occasione per ricordare tre decenni di proficua collaborazione nel settore del trasporto aereo tra Italia e Estremo Oriente, con un focus strategico su Taiwan, il Sud-Est Asiatico e l'Oceania. Dal lontano 1995, China Airlines ha costruit o un solido ponte tra l'Italia e l'Asia, f acilitando gli scambi culturali, economici e turistici.