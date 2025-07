Sean Diddy Combs alias Puff Daddy è stato assolto da una giuria di Manhattan dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere

Sean Diddy Combs, conosciuto anche come Puff Daddy, ha recentemente affrontato un lungo processo federale a Manhattan, risultando assolto dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere. Tuttavia, è stato condannato per un'accusa meno grave, quella di trasporto finalizzato alla prostituzione. Questa vicenda mette in luce come anche le star più amate possano trovarsi al centro di complesse battaglie legali, dimostrando quanto la scrutinio pubblico possa influenzare la loro immagine e carriera.

N ew York, 2 lug. (askanews) – Sean Diddy Combs, alias Puff Daddy, è stato assolto da una giuria di Manhattan, dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere, ma è stato condannato per trasporto finalizzato alla prostituzione, dopo un processo federale durato otto settimane. Leggi anche › Amore o violenza? Gli adolescenti fanno una pericolosa confusione I pubblici ministeri avevano accusato il famoso rapper e produttore musicale di aver costretto due ex fidanzate, Casandra Ventura e una donna che aveva testimoniato con lo pseudonimo di “Jane”, ad avere rapporti sessuali indesiderati con prostituti maschi, con l’aiuto di un team di dipendenti compiacenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sean Diddy Combs, alias Puff Daddy, è stato assolto da una giuria di Manhattan, dalle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere.

